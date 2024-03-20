До двух лет колонии грозит приезжему, разбившему окно чужой машины в Краснодаре

Житель Ростовской области спровоцировал ДТП на улице Колхозной в Краснодаре, а после в ходе конфликта разбил окно чужой машины.

За умышленное повреждение чужого имущества на подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация об инциденте на улице Колхозной распространилась в соцсетях 20 марта. Mercedes выехал пешеходном переходе со встречной полосы и спровоцировал столкновение. После этого разгневанный водитель вышел из машины и выбил кулаком боковое окно чужой машины. Свои действия он сопровождал нецензурной бранью.