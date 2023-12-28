До -8 °С похолодает в горах Краснодарского края 29 декабря

По прогнозу синоптиков, в последнюю пятницу уходящего года на Кубани будет переменная облачность, без осадков.

Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Днем на Черноморском побережье и в отдельных районах края порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Ночью 29 декабря температура воздуха опустится до +3…-2 °С, а днем потеплеет до +7…12 °С. В горных и восточных районах Кубани ночью столбики термометров опустятся до -3…-8 °С. На Черноморском побережье ночью 0…+5, а днем +8…13 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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