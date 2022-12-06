До 70% призывников из Краснодара пройдут срочную службу на Кубани

Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ в этом году начался 1 ноября и продлится до 31 декабря.

«Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что юноши, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут. Как и прежде, основная часть призывников из краевой столицы будет служить в воинских частях Кубани и в войсках Южного военного округа», — рассказал военный комиссар Западного и Прикубанского округов Краснодара Валерий Коночевский.

Он добавил, что лучшие призывники из Краснодара смогут попасть в Президентский полк. Некоторых выпускников вузов могут направить в научные роты.

До 70% призывников из краевой столицы будут проходить военную службу в военных частях региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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