До 70% призывников из Краснодара пройдут срочную службу на Кубани
Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ в этом году начался 1 ноября и продлится до 31 декабря.
«Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что юноши, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут. Как и прежде, основная часть призывников из краевой столицы будет служить в воинских частях Кубани и в войсках Южного военного округа», — рассказал военный комиссар Западного и Прикубанского округов Краснодара Валерий Коночевский.
Он добавил, что лучшие призывники из Краснодара смогут попасть в Президентский полк. Некоторых выпускников вузов могут направить в научные роты.
До 70% призывников из краевой столицы будут проходить военную службу в военных частях региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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