До -7 °С похолодает 25 января в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в среду на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков. Местами будет туман и гололед.

Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с. Воздух днем прогреется до +2…+7 °С, а ночью похолодает до -2…-7 °С. В горах днем -1…+4 °С, ночью -5…-10 °С.

На Черноморском побережье в этот день будет без осадков. Днем потеплеет до +8…+13 °С, а ночью похолодает до 0…+5 °С. Ветер восточный 6-11 м/с, на участке между Геленджиком и Анапой порывы достигнут 14 м/с.

В Краснодаре 25 января ожидается гололед. Жителей и гостей краевой столицы призвали быть внимательнее на дорогах. Ночью и утром у водоемов и в низинах будет туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +4…+6 °С, а ночью опустятся до -4…-6 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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