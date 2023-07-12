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До 7 лет колонии грозит приезжим, устроившим массовую драку с перестрелкой в отеле в Лермонтово

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-7-let-kolonii-grozit-priezzhim-ustroivshim-massovuyu-draku-s-perestrelkoj-v-otele-v-lermontovo
До 7 лет колонии грозит приезжим, устроившим массовую драку с перестрелкой в отеле в Лермонтово
Фото "Кубань 24"

Резонансное преступление произошло 24 августа прошлого года. Приезжие на отдыхе поссорились с прохожими на набережной и продолжили конфликт в гостинице.

По версии следствия, в тот вечер трое парней в возрасте от 22 до 33 лет грубо нарушили общественный порядок и устроили стрельбу из травматического и охолощенного оружия. Во время массовой драки 22-летний приезжий ножом ранил участника конфликта.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела и передали его материалы для рассмотрения в суд. Приезжих обвиняют в хулиганстве, одного из них также подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью. Все они продолжают находиться под стражей.

За хулиганство в гостинице двоим из подозреваемых грозит до 7 лет лишения свободы. Парень, ранивший оппонента ножом, может получить до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после перестрелки в Лермонтово возбудили два уголовных дела, задержали 7 человек. Двое жителей Краснодара в возрасте 32 и 47 лет получили по 12 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции. 21-летнего приезжего арестовали на 10 суток за употребление наркотиков.

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