После перестрелки в Лермонтово возбудили два уголовных дела, задержали 7 человек
Массовая драка с перестрелкой между двумя группами мужчин произошла на территории одного из отелей в селе Лермонтово 24 августа.
«По факту конфликта, произошедшего в селе Лермонтово, следственным подразделением ОМВД России по Туапсинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 111 УК РФ (хулиганство и Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Правоохранители задержали семерых участников конфликта за административные нарушения. Некоторые из них уже арестовали.
Так, двое жителей Краснодара в возрасте 32 и 47 лет получили по 12 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции. 21-летнего приезжего арестовали на 10 суток за употребление наркотиков.
С остальными участниками конфликта проводят следственные действия в рамках расследования уголовных дел.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают очевидцев и свидетелей конфликта. Также назначили проведение баллистических экспертиз изъятых на месте происшествия патронов и оружия.
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