До 6 лет колонии грозит жителю Кубани, оформившему кредит на свою бабушку

Дело на мужчину возбудили сразу по двум статьям: «Кража» (ст. 158 УК РФ) и «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, 32-летний житель Новороссийска оформил кредит в микрофинансовой организации на свою бабушку без ее ведома. Полученные деньги мужчина потратил на себя.

Кроме того, он перевел себе деньги с карты бабушки через мобильное приложение в то время, когда она спала. Общая сумма ущерба составила около 30 тыс. рублей.

Сотрудники отдела Восточного района УМВД Новороссийска завершили расследование этого уголовного дела и направили материалы для рассмотрения в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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