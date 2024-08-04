До 550 машин сократилась пробка из машин перед Крымским мостом со стороны Кубани

По данным на 17:00 4 августа, со стороны Тамани в очереди перед въездом на Крымский мост скопились 550 автомобилей.

Время ожидания в автомобильной пробке составляет около двух часов. В очереди со стороны Керчи перед мостом скопились 80 транспортных средств.

Часом ранее в очереди со стороны Тамани стояли 655 машин, со стороны Керчи — 110 машин, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к 9:00 4 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стояли почти 1,2 тыс. машин.