До 500 рублей за килограмм: эксперты объяснили резкий скачок цен на огурцы на Кубани
По сравнению с концом декабря 2022 года стоимость 1 кг огурцов в феврале выросла на 53,6%, следует из данных Росстата. За первую неделю февраля огурцы подорожали на 12,7%. Также выросли цены на помидоры — на 29,6%.
Корреспондент интернет-портала «Кубань 24» в крупном сетевом магазине увидел два вида огурцов стоимостью более 270 и 340 рублей за 1 кг. В некоторых точках на рынках Краснодара цены достигают 400 рублей, а в соцсетях жители сообщают о подорожании до 500 рублей.
Эксперты объяснили, что цены на овощи могли вырасти из-за снижения объемов производства. На стоимость также повлияли торговые наценки. Однако в первую очередь подорожание огурцов эксперты связывают с сезонностью.
«В феврале огурцы выращиваются только в теплицах, оснащенных электродосвечиванием. Объем огурцов может быть стабильный, но не очень большой», — сказал вице-президент Ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев.
По словам эксперта, подорожание овощей не связано с ростом цен на электроэнергию. Основным носителем для теплиц является газ — его стоимость практически не увеличивались с 2016 года.
«Цена на огурец, с которым сталкивается потребитель, формируется не в теплицах, а в торговле. Наценки бывают от 100 до 200%. Цена отпускная в тепличных комплексах за 1 кг огурцов может быть и 140 рублей, а дальше идут торговые наценки», — сказал Муравьев.
Снижения цен на огурцы можно ожидать уже в марте, считает эксперт.
Высокая стоимость огурцов установилась и удерживается из-за отсутствия конкуренции — в этом году существенно снизились поставки из Турции и Узбекистана, заявил директор предприятия «Кубань продукт» Александр Вовк.
«Подорожали также средства защиты растений и удобрения. Из-за санкций и ухода европейских поставщиков российские производители удобрений подняли цены. Каждый день стоимость меняется, все зависит от рынка. Первопричина — высокие расходы на выращивание. Каждый год эти расходы увеличиваются, и именно в этот период они самые высокие», — цитирует эксперта «Коммерсантъ-Кубань».
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