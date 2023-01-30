В Краснодарском крае цены на корма для домашних животных выросли на 30%

По итогам 2022 года стоимость кормов премиум-марок для кошек и собак выросла на треть. Также отмечается рост цен на иные товары для животных.

«Конечно же, подорожали корма очень сильно — на 30%, это премиум-марки, которые у нас остались на рынке. Хорошо кормить котиков стало дороже. Наполнители подорожали, но появились альтернативы, здесь ситуация проще», — рассказала владелец зооотелей «Терракот» в Краснодаре Юлия Кочубарова.

По словам советника президента Российской кинологической федерации Евгения Купляускаса, затраты удается стабилизировать, и говорить о сильном повышении цен на содержание домашних животных преждевременно.

«У нас в среднем уходит на животное среднего размера 6,5 тыс. рублей ежемесячно. В процентном соотношении, конечно, 90% наших расходов уходит на хороший корм промышленного производства, полностью удовлетворяющий все функциональные и физические потребности животного», — сказал он.

Эксперт отметил, что производство отечественных кормов для собак и кошек в этом году ожидается на уровне 1,36–1,38 млн т.

«Существует индикативный показатель самообеспеченности кормами домашних животных, он находится на уровне 90%. Сегодня у нас собственное производство — это примерно 80%. Оно увеличилось всего лишь на 1% по сравнению с 2021 годом», — сказал он.

В настоящее время в России порядка 21 млн собак и около 41 млн кошек. При этом около 13 млн собак живут в городах. В Южном Федеральном округе и Северо-Кавказском Федеральном округе живет примерно 4,5 млн собак, сообщает РБК «РБК Краснодар».

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