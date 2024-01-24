До 5 лет колонии грозит пенсионерке, пытавшейся утопить щенков в озере в Абинске

Инцидент произошел 21 декабря в Центральном парке Абинска.

Женщину-дворника, которая посадила трех щенков в коробку, обмотала ее скотчем и бросила в воду, заметили и остановили прохожие. Они также сняли действия женщины на видео.

В отношении 69-летней жительницы Абинска возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дворник не смогла объяснить свой поступок. Спасенным щенкам уже ищут хозяев.