До 5,22% ускорилась годовая инфляция в Краснодарском крае

Месяцем ранее показатель составлял 3,49%, это выше значения по ЮФО — 4,6% и в целом по России — 4,3%.

Как отметили в Южном ГУ Банка России, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июле вырос до 4,5%, когда как в июне показатель составлял 1,27%. Этому поспособствовала динамика цен на плодоовощную продукцию. Ослабление российской валюты повлияло на рост издержек сельхозпроизводителей, а также на стоимость импортных овощей и фруктов. Так, выросли в цене виноград и картофель, капуста, апельсины и бананы.

Рост издержек животноводов наблюдают в сегментах импортных кормовых добавок оборудования и запчастей. Также дополнительных затрат потребовала активная санобработка на птицефабриках. Вследствие этого ускорился годовой рост цен на курятину, окорочка, свинину, яйца. Помимо этого, выросли цены на пельмени, фарш, равиоли и манты из-за роста затрат мясокомбинатов и производителей полуфабрикатов на сырье.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле ускорился до 1,61% после 0,11% в июне. Так, на кубанском рынке зафиксировали смещение интереса в сторону более доступных категорий машин, что привело к ускорению роста цен на подержанные иномарки и новые отечественные автомобили. Также отмечается рост стоимости бензина на фоне его удорожания на мировом рынке.

В сфере услуг годовой темп роста цен продолжает снижаться и составил 11,37%, месяцем ранее темп роста оценили в 12,23%. Помимо этого, фиксируется замедление снижения цен на большинство электротоваров и бытовой техники, смартфонов, сообщает «Интерфакс».

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