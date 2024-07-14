До 47 гектаров выросла площадь лесного пожара под Новороссийском

Тушение крупного лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо осложняет сильный ветер.

Сообщается, что в некоторых районах ветер достигает 17 м/с. В настоящее время площадь пожара составляет 47 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 18:30 сообщалось, что площадь возгорания достигла 42 га. На место выехала оперативная группа министерства ГО и ЧС Краснодарского края под руководством министра Сергея Штрикова.