Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

До 47 гектаров выросла площадь лесного пожара под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-47-gektarov-vyrosla-ploshhad-lesnogo-pozhara-pod-novorossijskom
До 47 гектаров выросла площадь лесного пожара под Новороссийском
Фото t.me/nvrsk_new

Тушение крупного лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо осложняет сильный ветер.

Сообщается, что в некоторых районах ветер достигает 17 м/с. В настоящее время площадь пожара составляет 47 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 18:30 сообщалось, что площадь возгорания достигла 42 га. На место выехала оперативная группа министерства ГО и ЧС Краснодарского края под руководством министра Сергея Штрикова.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях