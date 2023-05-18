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До 33 рублей подняли стоимость проезда в троллейбусах в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-33-rublej-podnyali-stoimost-proezda-v-trollejbusah-v-novorossijske
До 33 рублей подняли стоимость проезда в троллейбусах в Новороссийске
Фото unsplash.com

Изменения вступили в силу с 18 мая. Соответствующее постановление 17 мая подписал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Из документа, опубликованного на сайте администрации Новороссийска, следует, что теперь поездка на троллейбусе в Новороссийске будет обходиться в 33 рубля вместо 30. Такую же цену установили на провоз ручной клади и багажа. Длина, ширина и высота багажа в сумме не должна превышать 120 см.

Исключение составляют детские коляски, санки и одна пара лыж в чехле — их пассажиры имеют право провозить бесплатно.

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