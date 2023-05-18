До 33 рублей подняли стоимость проезда в троллейбусах в Новороссийске
Общество
18.05.2023 09:27
Изменения вступили в силу с 18 мая. Соответствующее постановление 17 мая подписал глава Новороссийска Андрей Кравченко.
Из документа, опубликованного на сайте администрации Новороссийска, следует, что теперь поездка на троллейбусе в Новороссийске будет обходиться в 33 рубля вместо 30. Такую же цену установили на провоз ручной клади и багажа. Длина, ширина и высота багажа в сумме не должна превышать 120 см.
Исключение составляют детские коляски, санки и одна пара лыж в чехле — их пассажиры имеют право провозить бесплатно.
Читайте также: за нарушение ПДД и хамство от работы отстранили семь водителей общественного транспорта в Новороссийске.