До +31 °С потеплеет 21 сентября в Краснодарском крае

Над территорией Кубани продолжает властвовать обширный антициклон, сохраняющий сухую, теплую и малооблачную погоду.

По прогнозу синоптиков, 21 сентября в Краснодарском крае будет небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Днем температура воздуха прогреется до +25…30 °С, а ночью похолодает до +11…16 °С. В горах днем +18…23 °С, ночью +15…20 °С.

На Черноморском побережье потеплеет до +26…31 °С, ночью столбики термометров опустятся до +15…20 °С. Осадков не ожидается. Порывы восточного ветра поднимутся до 12-14 м/с.

В Краснодаре 21 сентября ожидается небольшая облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 12 м/с. Воздух днем прогреется до +28…30 °С, а ночью похолодает до +12…14 °С.

«В ближайшие дни существенных изменений погодных условий в регионе не ожидается, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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