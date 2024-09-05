До 300 тыс. рублей могут получить инноваторы Кубани на реализацию своих проектов

Об этом 5 сентября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Молодым инноваторам необходимо до 14 октября подать заявку на участие в губернаторском конкурсе «Премия IQ года», его проводят в пяти различных номинациях.

«Конкурс проводится в юбилейный 15 раз. Здесь участники обретают ценный опыт, получают советы от экспертов отрасли и могут заручиться их поддержкой, наработать полезные связи на будущее, а также получить денежные призы, чтобы реализовывать свою идею и продвигать наш край вперед», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в этом году фонд конкурса увечили в три раза. Участники смогут получить по 300 тыс., 200 тыс. или 100 тыс. рублей.

Подать заявку на участие в «Премии IQ года» могут молодые люди от 14 до 35 лет на сайте «Молодежь России».

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