До 30 декабря продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Темрюкском районе до 30 декабря.

Документ предписывает оперативным и спасательным службам, медучреждениям продолжать работу в режиме повышенной готовности. В местах пребывания людей усилят патрули, продолжат досматривать автомобили. Проведут проверки социальных и инфраструктурных объектов, усилят контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Меры безопасности в Темрюкском районе усилили в соответствии с решением краевой Антитеррористической комиссии и рекомендациями Национального антитеррористического комитета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 8 октября ввел в Темрюкском районе «желтый» уровень террористической опасности из-за теракта на Крымском мосту.