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До 3 га увеличилась площадь лесного пожара в Мостовском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-3-ga-uvelichilas-ploshhad-lesnogo-pozhara-v-mostovskom-rajone
До 3 га увеличилась площадь лесного пожара в Мостовском районе
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Специалисты днем 9 ноября локализовали лесной пожар в районе станицы Баракаевской.

Работники лесопожарного центра в 15:20 локализовали возгорание на примерной площади 3 га.

На месте работают 7 человек и 3 единицы техники. Ликвидация возгорания продолжается, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар обнаружили на территории лесного фонда в районе станицы Баракаевской утром 9 ноября. В 10:45 лесопожарная бригада прибыла на место и обнаружила возгорание в Мостовском лесничестве Баракаевского участкового лесничества на площади около 2 га.

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