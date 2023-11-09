До 3 га увеличилась площадь лесного пожара в Мостовском районе
Происшествия
09.11.2023 16:22
Специалисты днем 9 ноября локализовали лесной пожар в районе станицы Баракаевской.
Работники лесопожарного центра в 15:20 локализовали возгорание на примерной площади 3 га.
На месте работают 7 человек и 3 единицы техники. Ликвидация возгорания продолжается, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар обнаружили на территории лесного фонда в районе станицы Баракаевской утром 9 ноября. В 10:45 лесопожарная бригада прибыла на место и обнаружила возгорание в Мостовском лесничестве Баракаевского участкового лесничества на площади около 2 га.