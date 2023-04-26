До +28 °С потеплеет 27 апреля в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, четверг станет самым теплым днем в регионе на этой неделе.

Днем температура воздуха на Кубани прогреется до +19…24 °С. В южных и восточных районах края потеплеет до +28 °С. На Черноморском побережье ожидается +25 °С, а в горах +18 °С.

Вечером 27 апреля в Краснодарском крае местами пройдут дожди с грозой. Порывы ветра усилятся до 12-14 м/с.

В конце этой недели в Краснодарском крае ожидается понижение температуры воздуха, дождливая и облачная погода. В отдельных районах будут идти сильные дожди с грозами, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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