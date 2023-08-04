До 270 тыс. рублей: сколько кубанцы могут заработать в дорожном строительстве

Сервис по поиску работы и сотрудников выяснил зарплаты специалистов, работающих в дорожном строительстве в Краснодарском крае.

Для первой категории сотрудников средняя заработная плата составила 45–69 тыс. рублей. Зарплаты с вахтовым методом работы начинаются от 100 тыс. рублей. Например, старшему дорожному рабочему на Кубани за работу будут платить от 120 тыс. рублей при готовности отправиться в Чукотский автономный округ.

Минимальные же предложения в вахтовых вакансиях для работников в дорожном строительстве стартуют с 35 тыс. рублей, при этом большинство работодателей указывает возможность оплаты проезда и проживания до места выполнения работ. Начальник дорожного участка и мастер СМР на вахте зарабатывают от 150–200 тыс. рублей и больше.

Первое место в списки дорогих вакансий дорожного рабочего занял машинист экскаватора — 270 тыс. рублей. Вакансия включает в себя вахтовый метод работы в Мурманской области.

В целом в дорожном строительстве в Краснодарском крае заняты мужчин. Так, на эту вакансию представлено 75% мужских резюме. На работу в сфере дорожного строительства составлено 25% женских резюме, зачастую это экономисты, бухгалтера, сметчики, а также инженеры-проектировщики, сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

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