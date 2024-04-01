До +27 °С потеплеет в Краснодарском крае в ближайшие дни

В первые дни апреля на Кубань придет резкое потепление. Столбики термометров поднимутся до аномальных значений.

По прогнозу синоптиков, 2 и 3 апреля в крае будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с, с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха в юго-восточных предгорьях и южных районах региона поднимется до +22…27 °С. На Черноморском побережье в дневные часы температура воздуха достигнет +20…25 °С, в горных районах +15…20 °С.

При этом в ночные часы 2 и 3 апреля температура воздуха на Кубани будет держаться на отметках +10…12 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: экстренное предупреждение о пожароопасности объявлено на юго-востоке Краснодарского края. До конца суток 31 марта, а также в течение суток 1 апреля местами в юго-восточных районах региона ожидается высокая пожароопасность 4 класса.