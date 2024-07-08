До +27°C прогрелась морская вода у побережья Черного моря в Краснодарском крае

Температура морской воды на Черноморском побережье Краснодарского края прогрелась до комфортной для купания температуры.

По данным на вечер 7 июля, до +27°C вода в море прогрелась у берегов Сочи. На градус холоднее — в Туапсе. В Геленджике и Анапе температура морской воды составляет +24°C. Самая холодная вода — в Новороссийске, всего +22°C.

На Азовском побережье Кубани самое теплое море — в Ейске. Там температура воды составляет +28°C. До +27°C прогрелось море в Темрюке, Тамани и в Должанской. В Приморско-Ахтарске температура морской воды — +26°C, сообщает ЦГМС Краснодара.

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