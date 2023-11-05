До 26 градусов прогреется воздух днем 5 ноября в Краснодарском крае

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 ноября на Кубани ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с. На Черноморском побережье местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в крае днем достигнет 19…24°С. Местами в южной половине края столбики термометра покажут 23…28°С.

На Черноморском побережье днем будет также тепло — до 21…26°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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