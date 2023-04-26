До +25 °С потеплеет 26 апреля в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в среду в регионе ожидается переменная облачность, днем в отдельных районах пройдет кратковременный дождь.

Территория края окажется под влиянием гребня антициклона, который уменьшит плотность облаков и снизит вероятность возникновения дождей. Это поможет солнечным лучам активизировать прогрев в дневное время.

Температура воздуха днем на Кубани прогреется до +20…25 °С, на Черноморском побережье — до +15…20 °С, в горах — до +13…18 °С.

Ожидается восточный ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с, в отдельных районах ветер усилится до 15-17 м/с. На Черноморском побережье скорость ветра составит 6-11 м/с, на участке между Геленджиком и Анапой порывы ветра достигнут 12-14 м/с.

В Краснодаре 26 апреля днем потеплеет до +22…24 °С. Осадков не ожидается. Ветер восточный 4-9 м/с, вечером порывы усилятся до 14 м/с. В ближайшие дни в краевом центре температура воздуха поднимется до + 25 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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