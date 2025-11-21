До +24 °С потеплеет в Краснодарском крае 22 ноября

В субботу в регионе ожидается небольшая облачность, скорость южного ветра составит 4-9 м/с, местами порывы усилятся до 15 м/с.

В среднем температура в крае в ночное время опустится до +4…+9 °С, местами в юго-восточных предгорных районах и горах будет 0…+5 °С. На Азовском побережье после наступления сумерек +8…+13 °С. Днем потеплеет до +16…+21 °С, в южной половине края будет +19…+24 °С, на Азовском побережье — +13…+18 °С, в горах — 0…+15 °С.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днем +18…+23 °С.

В Краснодаре ночью 21 ноября похолодает до +5…+7 °С, днем синоптики прогнозируют +19…+21 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

