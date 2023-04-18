До +23 °С потеплеет в Краснодарском крае 18 апреля

По прогнозу синоптиков, в этот день на Кубани будет переменная облачность, днем и вечером в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха в крае днем прогреется до +18…23 °С, в горах +15…20 °С, в северных районах региона — до +14…19 °С.

В ближайшие дни на Кубани ожидаются сильные дожди с грозами и усиление порывов ветра. Ночью и утром будут туман. Дневная температура воздуха опустится на несколько градусов, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: сброс воды из Краснодарского водохранилища за последние дни увеличился на 30%.