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До +23 °С потеплеет в Краснодарском крае 18 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-23-s-potepleet-v-krasnodarskom-krae-18-aprelya
До +23 °С потеплеет в Краснодарском крае 18 апреля
Фото unsplash.com

По прогнозу синоптиков, в этот день на Кубани будет переменная облачность, днем и вечером в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха в крае днем прогреется до +18…23 °С, в горах +15…20 °С, в северных районах региона — до +14…19 °С.

В ближайшие дни на Кубани ожидаются сильные дожди с грозами и усиление порывов ветра. Ночью и утром будут туман. Дневная температура воздуха опустится на несколько градусов, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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