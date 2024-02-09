До +22 °С потеплеет 10 февраля в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жителей Кубани ожидают аномальные для зимы температуры воздуха.

В субботу будет переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром появится туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +7…12 °С, а днем потеплеет до +15…20 °С, в южных районах до +22 °С. В горах ночью +1…+6 °С, днем +8…+13 °С.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +6…+11 °С, а днем поднимутся до +11…+16 °С.

В Краснодаре 10 февраля будет без осадков. Температура воздуха ночью +10…+12 °С, а днем +16…+18 °С. Ветер поднимется до 15-20 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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