До 21°С прогреется воздух днем 28 марта в Краснодарском крае

По данным синоптиков, в четверг 28 марта на Кубани будет переменная облачность, дождей в основном не ожидается.

По краю ветер южной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха на Азовском побережье днем достигнет 16…21°С.

На Черноморском побережье переменная облачность, преимущественно без осадков, но будет ветрено. Ветер юго-восточный, южный местами с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 14…19°С.

В Краснодаре 28 марта будет переменная облачность. Днем столбик термометра поднимется до 16…18°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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