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До +21 °С потеплеет в Краснодарском крае 17 апреля. Ночью будут заморозки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-21-s-potepleet-v-krasnodarskom-krae-17-aprelya
До +21 °С потеплеет в Краснодарском крае 17 апреля. Ночью будут заморозки
Фото jplenio, pixabay.com

По прогнозам синоптиков, погода над территорией края будет находиться под влиянием циклона.

На небе будет переменная облачность, осадков не ожидается, но днем и вечером в юго-восточных районах пройдет кратковременный дождь.

Кроме того, Кубань ждет сильный северо-восточный ветер, порывами до 15–20 м/с, а в Новороссийске — 17–22 м/с.

Днем в Краснодаре потеплеет до +20 °С, в среднем по краю столбики термометров также поднимутся до +20 °С. В горах воздух прогреется до +17 °С, на Черноморском побережье — до +21 °С.

Несмотря на теплую погоду днем, ночью и утром 18 апреля местами в крае ожидаются заморозки до -1…-3 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: работу Керченской переправы 16 апреля приостановили из-за сильного ветра.

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