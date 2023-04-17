До +21 °С потеплеет в Краснодарском крае 17 апреля. Ночью будут заморозки
Общество
17.04.2023 08:56
По прогнозам синоптиков, погода над территорией края будет находиться под влиянием циклона.
На небе будет переменная облачность, осадков не ожидается, но днем и вечером в юго-восточных районах пройдет кратковременный дождь.
Кроме того, Кубань ждет сильный северо-восточный ветер, порывами до 15–20 м/с, а в Новороссийске — 17–22 м/с.
Днем в Краснодаре потеплеет до +20 °С, в среднем по краю столбики термометров также поднимутся до +20 °С. В горах воздух прогреется до +17 °С, на Черноморском побережье — до +21 °С.
Несмотря на теплую погоду днем, ночью и утром 18 апреля местами в крае ожидаются заморозки до -1…-3 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Читайте также: работу Керченской переправы 16 апреля приостановили из-за сильного ветра.
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