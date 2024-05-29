До +21°C прогрелась морская вода в Азовском море на побережье Кубани

По данным на 28 мая температура воды в Азовском море у побережья Ейска прогрелась до +21°C.

Чуть холоднее вода в Приморско-Ахтарске, Тамани и Темрюке — там температура воды составляет +19°C. В Должанской вода прогрелась до +17°C.

На курортах Черноморского побережья температура морской воды пока не превышает +19°C. Такие показатели зафиксировали в Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи. В Анапе температура морской воды составляет +18°C, сообщает ЦГМС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 29 мая местами ожидаются ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с.