Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

До +21°C прогрелась морская вода в Азовском море на побережье Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-21-c-progrelas-morskaya-voda-v-azovskom-more-na-poberezhe-kubani
До +21°C прогрелась морская вода в Азовском море на побережье Кубани
Фото "Кубань 24"

По данным на 28 мая температура воды в Азовском море у побережья Ейска прогрелась до +21°C.

Чуть холоднее вода в Приморско-Ахтарске, Тамани и Темрюке — там температура воды составляет +19°C. В Должанской вода прогрелась до +17°C.

На курортах Черноморского побережья температура морской воды пока не превышает +19°C. Такие показатели зафиксировали в Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи. В Анапе температура морской воды составляет +18°C, сообщает ЦГМС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 29 мая местами ожидаются ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях