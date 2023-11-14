До 21,6 тыс. рублей на человека выросли потребительские расходы жителей Кубани

В среднем расходы кубанских домохозяйств во втором квартале 2023 года выросли на 9,2 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 21,6 тыс. рублей на человека.

Показатель роста расходов на Кубани больше, чем в целом по России — по стране расходы на потребление выросли на 7 % и составили 24,9 тыс. рублей.

При исследовании аналитики использовали опросные данные Росстата о бюджете россиян и структуре потребления. Расходы включают в себя покупку товаров и услуг в торговых предприятиях, на рынках и через неорганизованную торговлю, а также в предприятиях жилищно-коммунального и бытового обслуживания, связи, транспорта, учреждениях культуры, образования и здравоохранения.

Эксперты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нисходящий тренд прекратился — потребительские расходы растут с учетом инфляции. Ранее специалисты фиксировали сокращение потребления — в условиях общей неопределенности население переходило к сберегательной модели.

«Увеличению потребления способствовало повышение доходов населения, а также реализация отложенного спроса и отказ населения от сберегательной модели поведения. Важным фактором стал и рост кредитования в связи с низкими процентными ставками в первой половине года. Во многом россияне адаптировались к текущей экономической реальности, а потребление вернулось на «досанкционный» уровень 2021 года», — заявила президент консалтинговой компании Елена Трубникова.

В результате расширение спроса превысило предложение товаров и услуг, а это стимулировало повышение инфляции. Окончательно потребительская модель сбалансируется после роста ключевой ставки ЦБ и охлаждения рынка кредитования, сообщает «РБК Краснодар».

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