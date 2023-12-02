До +20°С потеплеет днем 2 декабря на Черноморском побережье Краснодарского края

По данным синоптиков, днем 2 декабря в Краснодарском крае будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь.

Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 16…21°С, местами на Азовском побережье 10…15°С.В днем воздух прогреется до 9…14°С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер сильный, южной четверти 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с, в отдельных районах 19-24 м/с. Температура воздуха на побережье днем достигнет 15…20°С.

В Краснодаре 2 декабря будет облачно с прояснениями, дождей почти не ожидается. В краевой столице также будет дуть сильный юго-западный ветер, его порывы будут достигать 15-18 м/с. Днем воздух прогреется до 18…20°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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