До +20°С потеплеет 11 декабря в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в воскресенье на Кубани будет переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.

Ветер восточный и юго-восточный с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +13…16°С, ночью похолодает до +2…7°С.

На Черноморском побережье 11 декабря воздух прогреется до +13…18°С, ночью температура опустится до +8…13°С

. На участке между Джубгой и Анапой днем +15…20°С, ночью +12…17°С. Ветер южный и юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Краснодаре в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +13…15°С, ночью температура опустится до +4…6°С. Ветер восточный и юго-восточный 5-10 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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