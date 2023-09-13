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До 20% повысили первоначальный взнос по льготной ипотеке в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-20-povysili-pervonachalnyj-vznos-po-lgotnoj-ipoteke-v-rossii
До 20% повысили первоначальный взнос по льготной ипотеке в России
Фото пресс-службы Правительства РФ

Постановление подписано 9 сентября и вступит в силу по истечении семи дней после официального опубликования.

«Заемщик оплачивает за счет собственных средств, в том числе полученных из федерального бюджета (включая средства материнского (семейного) капитала), бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов либо от организации — работодателя заемщика, 20 и более процентов стоимости приобретаемого жилого помещения, строящегося или приобретаемого индивидуального жилого дома», — говорится в постановлении Правительства РФ.

Это касается кредитных договоров, заключенных после вступления постановления в силу. Для договоров, которые заключили раньше, взнос остается прежним — 15%.

Также с 3% до 2,5% снижается предельная величина субсидий, выделяемые банкам на финансирование льготных ипотечных программ, сообщает РИА «Новости Недвижимость».

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