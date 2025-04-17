До 20 кв. метров сократилась площадь тления на мусорном полигоне в Новороссийске

По данным на 10:00 17 апреля, на оставшейся территории мусорного полигона продолжается подслойное тление.

На данным момент площадь подслойного тления сократилась до 20 кв. м. Для тушения возгорания на полигоне отсыпали 85,6 тыс. куб. м грунта. Самосвалы выполнили 6,5 тыс. рейсов.

В работах задействованы 16 человек и 11 единиц техники, сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне начался в ночь на 13 марта, к полудню его площадь увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали, в течение следующих дней его площадь начала постепенно сокращаться.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.

В Новороссийске опровергли расширение тлеющего мусорного полигона за счет леса. Специалисты уже взяли пробы воды из реки и ручья на анализ. Также проводится химический анализ образцов почвы и воды из левого притока реки Озерейки. По его результатам будет рассчитан ущерб и приняты меры.

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