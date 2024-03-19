До +18°С прогреется воздух 19 марта в Краснодарском крае

По прогнозам синоптиков, 19 марта на Кубани будет переменная облачность преимущественно без осадков.

Утром местами возможен туман. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Днем 19 марта столбики термометров поднимутся до 13°С — 18°С.

На Азовском побережье воздух прогреется до 8°С — 13°С; в горах днем 8°С — 13°С. На Черноморском побережье в течение дня будет сохраняться переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура днем 13°С — 18°С.

В краевой столице ожидается переменная облачность . Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем составит 16°С — 18°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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