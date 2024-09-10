До +18 °C остыла вода в Азовском море у побережья Ейского района

По данным синоптиков за последние сутки, самая прохладная морская вода сейчас на Азовском побережье.

Так, в станице Должанской температура морской воды опустилась до +18 °C. Немного сильнее вода прогрелась в Тамани, где она достигает +21 °C. Еще на градус море теплее в Ейске и Темрюке — +22 °C.

Самая теплая точка на Азовском побережье — Приморско-Ахтарск, где вода в море прогрелась до +23 °C.

На Черноморском побережье море в целом сейчас теплее. Например, в Анапе и Новороссийске температуры воды достигают +24 °C, в Геленджике — +26 °C.

Теплее всего на побережьях Туапсе и Сочи — +27 °C, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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