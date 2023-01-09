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До -17 °С похолодает 10 января в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-17-s-poholodaet-10-yanvarya-v-krasnodarskom-krae
До -17 °С похолодает 10 января в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По прогнозу синоптиков, во вторник на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью — -7…-12 °С, днем — -1…-6 °С. В восточных и горных районах региона температура воздуха ночью опустится до -12…-17 °С. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

На Черноморском побережье в этот день будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +3…8 °С, а ночью опустится до +1…-4 °С. Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с. На участке между Анапой и Геленджиком ожидается ураганный ветер с порывами до 17-22 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: к концу недели в Краснодарском крае потеплеет до +8 °C. Резкое похолодание, охватившее всю территорию европейской части России, завершится уже на этой неделе.

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