До 17 градусов потеплеет 11 декабря на Черноморском побережье Кубани

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, Кубань 11 декабря окажется под влиянием теплого сектора обширного атлантического циклона.

Из-за циклона в Краснодарском крае в понедельник будет облачно, пройдут небольшие дожди. Кроме того, в регион пришло потепление, написал синоптик в своем Telegram-канале.

По данным Краснодарского ЦГМС, температура воздуха в крае днем составит +3…+8°С, местами в южной половине региона потеплеет до 11°С.

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями, временами пройдет дождь. Температура воздуха днем на побережье местами поднимется до +12…+17°С.

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