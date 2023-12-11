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До 17 градусов потеплеет 11 декабря на Черноморском побережье Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-17-gradusov-potepleet-11-dekabrya-na-chernomorskom-poberezhe-kubani
До 17 градусов потеплеет 11 декабря на Черноморском побережье Кубани
Фото Jessica Knowlden, unsplash.com

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, Кубань 11 декабря окажется под влиянием теплого сектора обширного атлантического циклона.

Из-за циклона в Краснодарском крае в понедельник будет облачно, пройдут небольшие дожди. Кроме того, в регион пришло потепление, написал синоптик в своем Telegram-канале.

По данным Краснодарского ЦГМС, температура воздуха в крае днем составит +3…+8°С, местами в южной половине региона потеплеет до 11°С.

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями, временами пройдет дождь. Температура воздуха днем на побережье местами поднимется до +12…+17°С.

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