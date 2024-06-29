До +17°C остыла вода в Черном море у побережья Анапы и Новороссийска

По данным синоптиков на 9:00 29 июня, самая теплая морская вода сейчас на Азовском побережье.

В Приморско-Ахтарске и Темрюке морская вода прогрелась до +25°C. В Ейске море теплее на один градус, там температура морской воды составляет +26°C.

На Черноморском побережье вода холоднее. Самое холодное море сейчас в Анапе и Новороссийске +17°C. При этом днем ранее температура воды в Анапе и Новороссийске была на один градус ниже.

В Геленджике температура морской воды составляет +19°C, в Туапсе вода прогрелась до +20°C. В Сочи температура воды в Черном море +23°C, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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