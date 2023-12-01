До +16°С потеплеет 1 декабря на Кубани, но на выходных погода вновь испортится

По данным Центра погоды «Фобос», 1 декабря территория Краснодарского края будет находиться под влиянием теплого сектора очередного циклона, которой идет с запада.

Циклон отметится кратковременными и локальными дождями. Ожидается заметное повышение температуры. При этом вновь усилится ветер юго-западного направления с порывами до 13-18 м/с.

«В циркуляции циклона все еще заключены крайне контрастные воздушные массы. Поэтому на севере Русской равнины сегодня установились зимние морозы, а в южной — оттепели. Причем, на берегах Черного моря потепление усилится, и показания термометров даже превысят отметку +15°С. Такая ситуация будет сохраняться до конца текущей недели. А исправит ее и принесет наконец холода на Юг новый ненастный вихрь», — говорится в прогнозе на портале Центра «Фобос».

В Краснодаре осадков не почти не ожидается. Температура воздуха днем достигнет +14…+16°С. Атмосферное давление будет падать, но останется в пределах нормы.

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