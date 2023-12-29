До +15 °С потеплеет 30 декабря в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в последнюю субботу 2023 года на Кубани будет переменная облачность, без осадков.

В регионе ожидается южный ветер 4-9 м/с, днем и вечером порывы достигнут 12-14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +3…+8 °С, в восточных районах — до 0…-5 °С. Днем потеплеет до +6…11 °С, а в южный районах — до +15 °С.

На Черноморском побережье осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +6…+11 °С, а в дневные часы потеплеет до +9…14 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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