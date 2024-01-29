До -14 °С похолодает в Краснодарском крае в ночь на 30 января

По прогнозу синоптиков, во вторник в регионе будет переменная облачность. Ночью и утром на Кубани местами ожидаются мокрый снег, снег, гололед и туман.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с с порывами до 15-17 м/с. На Черноморском побережье порывы достигнут 20-27 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -3…-8 °С, в восточных и горных районах — до -9…14 °С. Днем столбики термометров поднимутся до -3…+2 °С. На побережье Черного моря ночью +1…-4 °С, а днем +2…+7 °С.

В Краснодаре 30 января осадков не ожидается. Ночью похолодает до -4…-6 °С, а днем потеплеет до 0…+2 °С. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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