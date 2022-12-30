До 13 января продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе

Соответствующее распоряжение 30 декабря подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Меры безопасности в Темрюкском районе усилили по решению краевой Антитеррористической комиссии и в соответствии с рекомендациями Национального антитеррористического комитета.

Экстренные службы и медучреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. Также в местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры автомобилей.

Кроме того, продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов. Усилен контроль соблюдения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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