До 13 января продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе
Общество
30.12.2022 14:23
Соответствующее распоряжение 30 декабря подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Меры безопасности в Темрюкском районе усилили по решению краевой Антитеррористической комиссии и в соответствии с рекомендациями Национального антитеррористического комитета.
Экстренные службы и медучреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. Также в местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры автомобилей.
Кроме того, продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов. Усилен контроль соблюдения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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