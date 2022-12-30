Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

До 13 января продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-13-yanvarya-prodlili-zheltyj-uroven-terroristicheskoj-opasnosti-v-temryukskom-rajone
До 13 января продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующее распоряжение 30 декабря подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Меры безопасности в Темрюкском районе усилили по решению краевой Антитеррористической комиссии и в соответствии с рекомендациями Национального антитеррористического комитета.

Экстренные службы и медучреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. Также в местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры автомобилей.

Кроме того, продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов. Усилен контроль соблюдения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: дополнительные пункты досмотра открыли на подъездах к Крымскому мосту.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Дополнительные пункты досмотра открыли на подъездах к Крымскому мосту
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Михаил Мишустин подарил ребенку из Краснодарского края теннисный стол
  4. Спасатели будут патрулировать прибрежные территории Краснодара в новогодние праздники
  5. Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
  6. Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях