До 12 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с перевернувшимся на М-4 «Дон» в Ростовской области автобусом
Происшествия
05.04.2023 13:02
Об этом 5 апреля сообщили в минздраве Ростовской области.
По данным медиков, после аварии за медпомощью обратились 12 человек. Всех пострадавших обследуют в центральной районной больнице Миллеровского района. Затем медики сделают заключение о состоянии пострадавших и необходимости дальнейшего лечения, сообщает ТАСС.
По данным МЧС Ростовской области, в 12:23 автобус подняли и поставили на колеса.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 апреля на 813-м километре трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе опрокинулся пассажирский автобус Москва — Ставрополь, следовавший на юг. По предварительным данным, в автобусе находились 32 человека. Ранее сообщалось о двух пострадавших.
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