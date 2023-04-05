До 12 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с перевернувшимся на М-4 «Дон» в Ростовской области автобусом

Об этом 5 апреля сообщили в минздраве Ростовской области.

По данным медиков, после аварии за медпомощью обратились 12 человек. Всех пострадавших обследуют в центральной районной больнице Миллеровского района. Затем медики сделают заключение о состоянии пострадавших и необходимости дальнейшего лечения, сообщает ТАСС.

По данным МЧС Ростовской области, в 12:23 автобус подняли и поставили на колеса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 апреля на 813-м километре трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе опрокинулся пассажирский автобус Москва — Ставрополь, следовавший на юг. По предварительным данным, в автобусе находились 32 человека. Ранее сообщалось о двух пострадавших.