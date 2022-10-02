ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
Пределы территорий новых регионов РФ определяются границами, которые существовали на день образования и принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Это указано в договоре о принятии ДНР в состав РФ, который Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму. Соответствующий документ опубликовали 2 октября.
«Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», — сообщается в документе.
Пределы ЛНР определяют границы, существовавшими на день ее образования и принятия в РФ. Граница республики с территорией иностранного государства, станет государственной границей России.
В документе также указывается, что ДНР и ЛНР входят в состав России в административных границах 2014 года, которые установлены в их конституциях.
Пределами Запорожской и Херсонской областей также стали их границы на день образования и день принятия в состав РФ.
Границы Запорожской и Херсонской областей с иностранным государством являются государственными границами России, сообщает ТАСС.
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