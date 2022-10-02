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ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года

Политика
02.10.2022 18:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/dnr-i-lnr-voshli-v-sostav-rf-v-administrativnyh-granitsah-2014-goda
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Пределы территорий новых регионов РФ определяются границами, которые существовали на день образования и принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Это указано в договоре о принятии ДНР в состав РФ, который Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму. Соответствующий документ опубликовали 2 октября.

«Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», — сообщается в документе.

Пределы ЛНР определяют границы, существовавшими на день ее образования и принятия в РФ. Граница республики с территорией иностранного государства, станет государственной границей России.

В документе также указывается, что ДНР и ЛНР входят в состав России в административных границах 2014 года, которые установлены в их конституциях.

Пределами Запорожской и Херсонской областей также стали их границы на день образования и день принятия в состав РФ.

Границы Запорожской и Херсонской областей с иностранным государством являются государственными границами России, сообщает ТАСС.

Читайте также: денежной единицей в новых субъектах России станет рубль.

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