ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Пределы территорий новых регионов РФ определяются границами, которые существовали на день образования и принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Это указано в договоре о принятии ДНР в состав РФ, который Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму. Соответствующий документ опубликовали 2 октября.

«Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», — сообщается в документе.

Пределы ЛНР определяют границы, существовавшими на день ее образования и принятия в РФ. Граница республики с территорией иностранного государства, станет государственной границей России.

В документе также указывается, что ДНР и ЛНР входят в состав России в административных границах 2014 года, которые установлены в их конституциях.

Пределами Запорожской и Херсонской областей также стали их границы на день образования и день принятия в состав РФ.

Границы Запорожской и Херсонской областей с иностранным государством являются государственными границами России, сообщает ТАСС.

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