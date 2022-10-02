Денежной единицей в новых субъектах России станет рубль
Экономика
02.10.2022 15:59
С 1 января 2023 года денежной единицей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет только рубль. До этого будет допускаться использование украинской гривны при расчетах в наличной и безналичной формах.
Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
«Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений», — цитирует сообщение ТАСС.
Читайте также: Путин внес в Госдуму законопроект о принятии новых территорий в состав РФ.
Популярные новости
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
- Атака хакеров: в DNS произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
- Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации