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Денежной единицей в новых субъектах России станет рубль

Экономика
02.10.2022 15:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/denezhnoj-edinitsej-v-novyh-subektah-rossii-stanet-rubl
Денежной единицей в новых субъектах России станет рубль
Фото Romi_Lado, pixabay.com

С 1 января 2023 года денежной единицей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет только рубль. До этого будет допускаться использование украинской гривны при расчетах в наличной и безналичной формах.

Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений», — цитирует сообщение ТАСС.

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