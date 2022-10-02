Денежной единицей в новых субъектах России станет рубль

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С 1 января 2023 года денежной единицей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет только рубль. До этого будет допускаться использование украинской гривны при расчетах в наличной и безналичной формах.

Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений», — цитирует сообщение ТАСС.

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