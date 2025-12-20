«Дни вин Краснодарского края» стартовали на Кубани

В традиционной акции департамента потребсферы края участвуют свыше 1,3 тыс. объектов общественного питания и торговли. Акция продлится до 30 марта.

По словам руководителя департамента Романа Куриного, демонстрация самобытной культуры Кубани приобретает особую значимость в высокий туристический сезон, когда регион принимает гостей из всех регионов России и других стран.

«Наша задача — сформировать устойчивый образ курорта, в котором виноделие и гастрономия занимают равное место с природными достопримечательностями – морем, солнцем и горными склонами», — подчеркнул Куринный.

Акционные вина в торговых сетях обозначаются спецмаркировкой с логотипом предприятия. В заведениях напитки можно увидеть в отдельных разделах меню и на тейбл-тентах на столах. Жители и туристы смогут принять участие в гастрономических ужинах и дегустациях. Участники акции — победители конкурса «Сделано на Кубани».

В регионе с начала года провели 37 винодельческих ярмарок — в Краснодаре, Геленджике, Анапе, Сочи, Новороссийске, Усть-Лабинском районе и других районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

