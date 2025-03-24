Дни открытых дверей проведут в апреле в казачьих кадетских корпусах Кубани

В Краснодарском крае сейчас работают семь казачьих кадетских корпусов. В них учатся почти 1,4 тыс. человек.

В апреле для абитуриентов в корпусах проведут Дни открытых дверей:

Новороссийский казачий кадетский корпус откроет свои двери 5 апреля в 10:00 ;

; Кропоткинский и Бриньковский — в этот же день, 5 апреля, в 11:00;

онлайн-встречи пройдут 5 апреля в 11:00 в Крымском филиале Кубанского казачьего кадетского корпуса имени атамана Михаила Бабыча, а также Курганинском и Тимашевском казачьих кадетских корпусах и Туапсинском морском кадетском корпусе, а 12 апреля — там пройдут очные встречи;

в Крымском филиале Кубанского казачьего кадетского корпуса имени атамана Михаила Бабыча, а также Курганинском и Тимашевском казачьих кадетских корпусах и Туапсинском морском кадетском корпусе, а — там пройдут очные встречи; Ейский казачий кадетский корпус ждет гостей 19 апреля в 10:00.

В эти дни будущие кадеты и их родители смогут ознакомиться с условиями поступления, обучения и проживания в корпусах, а также получить ответы на все волнующие вопросы.

Поступить в казачьи корпуса могут школьники, которые окончили 6 класс и не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.

При поступлении конкурс на одно место составляет около двух человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: завершающая тренировка парадного расчета казаков прошла в Краснодаре.