Дни Краснодара пройдут 23 и 24 марта на выставке «Россия» в Москве

Мероприятия проведут на стенде Краснодарского края в павильоне № 75. Подготовлена обширная познавательная и творческая программа.

Презентация туристического символа Краснодара с участием мэра города Евгения Наумова пройдет 23 марта. Также в этот день организуют концерт творческих коллективов кубанской столицы. Он начнется в 19:00. Выступят такие коллективы, как народный ансамбль казачьей песни «Славица», народный ансамбль танца «Станица», а также шоу-группа «Народный драйв».

Известный краснодарский актер и шоумен Андрей Трегубов в течение двух дней будет проводить викторину на знание истории кубанского центра, его географического положения, символике. Победили могут выиграть путешествие на двоих в Краснодар.

Кроме того, гости смогут поучаствовать в написании картины, посвященной Году семьи. В эти дни состоятся мастер-классы по народным ремеслам, показы модной одежды от краснодарских дизайнеров.

В течение двух дней на стенде будет транслироваться видеоролик о достижениях города. Также будут выступать артисты творческого объединения «Премьера» Ильи Филиппова и Армена Амбарцумяна, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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